FC Barcelona'nın Ballon d'Or Adayları

22.10.2019 19:39

Yeni açıklanan Ballon d'Or adayları listesinde FC Barcelona'nın kadrosundan dört oyuncu bulunuyor. Lionel Messi ve Marc Andre Ter-Stegen geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla performanslarından dolayı aday gösterilirken yaz döneminde takıma katılan Antoine Griezmann Atletico Madrid, Frenkie de Jong Ajax formalarıyla geçtiğimiz sezon performanslarıyla ödüle aday oldular.