FC Barcelona'nın Ballon d'Or Adayları

Yeni açıklanan Ballon d'Or adayları listesinde FC Barcelona'nın kadrosundan dört oyuncu bulunuyor. Lionel Messi ve Marc Andre Ter-Stegen geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla performanslarından dolayı aday gösterilirken yaz döneminde takıma katılan Antoine Griezmann Atletico Madrid, Frenkie de Jong Ajax formalarıyla geçtiğimiz sezon performanslarıyla ödüle aday oldular.

22.10.2019 19:39

Yeni açıklanan Ballon d'Or adayları listesinde FC Barcelona'nın kadrosundan dört oyuncu bulunuyor. Lionel Messi ve Marc Andre Ter-Stegen geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla performanslarından dolayı aday gösterilirken yaz döneminde takıma katılan Antoine Griezmann Atletico Madrid, Frenkie de Jong Ajax formalarıyla geçtiğimiz sezon performanslarıyla ödüle aday oldular.

Kaynak: Dugout

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