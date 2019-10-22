FC Barcelona'nın Ballon d'Or Adayları
Yeni açıklanan Ballon d'Or adayları listesinde FC Barcelona'nın kadrosundan dört oyuncu bulunuyor. Lionel Messi ve Marc Andre Ter-Stegen geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla performanslarından dolayı aday gösterilirken yaz döneminde takıma katılan Antoine Griezmann Atletico Madrid, Frenkie de Jong Ajax formalarıyla geçtiğimiz sezon performanslarıyla ödüle aday oldular.
Yeni açıklanan Ballon d'Or adayları listesinde FC Barcelona'nın kadrosundan dört oyuncu bulunuyor. Lionel Messi ve Marc Andre Ter-Stegen geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla performanslarından dolayı aday gösterilirken yaz döneminde takıma katılan Antoine Griezmann Atletico Madrid, Frenkie de Jong Ajax formalarıyla geçtiğimiz sezon performanslarıyla ödüle aday oldular.