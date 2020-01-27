FC Barcelona Kobe Bryant'ı Anıyor

27.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:19

Spor dünyası Kobe Bryant'a ağlıyor. 41 yaşındaki NBA yıldızı, geçirdiği helikopter kazası sonrası 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayata gözlerini yumdu. Kobe, basketbol idolü olmasının yani sıra futbola da meraklı bir sporcuydu. FC Barcelona, Kobe'nin kulübü ziyaret ettiği anları da içeren ve Kobe'yi hatırlayan bir duygusal bir video yayınladı.