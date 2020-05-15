FC Barcelona Ciutat Esportiva'da Sağlık Kontrollerine Başladı
Barcelona'lı oyuncular ve teknik heyet sağlık durumlarının kontrolü için Ciutat Esportiva'ya zorunlu teste gittiler. Barça'lı oyuncular ve teknik heyet arabalarından indiklerinde direkt olarak testlerin yapılacağı sağlık merkezine girdiler.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Barcelona'lı oyuncular ve teknik heyet sağlık durumlarının kontrolü için Ciutat Esportiva'ya zorunlu teste gittiler. Barça'lı oyuncular ve teknik heyet arabalarından indiklerinde direkt olarak testlerin yapılacağı sağlık merkezine girdiler.
Kaynak: Dugout