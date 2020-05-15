FC Barcelona Ciutat Esportiva'da Sağlık Kontrollerine Başladı Barcelona'lı oyuncular ve teknik heyet sağlık durumlarının kontrolü için Ciutat Esportiva'ya zorunlu teste gittiler. Barça'lı oyuncular ve teknik heyet arabalarından indiklerinde direkt olarak testlerin yapılacağı sağlık merkezine girdiler.

Barcelona'lı oyuncular ve teknik heyet sağlık durumlarının kontrolü için Ciutat Esportiva'ya zorunlu teste gittiler. Barça'lı oyuncular ve teknik heyet arabalarından indiklerinde direkt olarak testlerin yapılacağı sağlık merkezine girdiler. Kaynak: Dugout