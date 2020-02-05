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FC Barcelona 3-0 Athletic Bilbao Maç Özeti

25 Mayı 2012'deki Copa del Rey Finali'nde Copa del Rey finalinde, FC Barcelona ve Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Vicente Calderón Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona 3-0 kazanıp kupayı kaldırdı. Barcelona tarihinde 26. kez Kral Kupası'nı kazanmış oldu. Maçın gollerini ise; 3. ve 25. dakikalarda Pedro Rodríguez, 20. dakikada Lionel Messi attı.

05.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:19

25 Mayı 2012'deki Copa del Rey Finali'nde Copa del Rey finalinde, FC ve karşı karşıya geldi. Vicente Calderón Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona 3-0 kazanıp kupayı kaldırdı. Barcelona tarihinde 26. kez Kral Kupası'nı kazanmış oldu. Maçın gollerini ise; 3. ve 25. dakikalarda Pedro Rodríguez, 20. dakikada Lionel Messi attı.

Kaynak: Dugout

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