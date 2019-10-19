FC Anatolia "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" sergisini gezdi

19.10.2019 14:14

FC Anatolia futbol takımı, Belçika'nın Gent şehrinde Samsun Valiliği tarafından hazırlanan "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" sergisini ziyaret etti.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sergi ziyaretinde kulüp başkanı İdris Özdemir ile kulübün fahri başkanlığını da yapan Mustafa ve Mehmet Yörük kardeşler, kırmızı beyaz renklerden oluşan formayı Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı'ya hediye etti.

Antrenör Metin Bostan nezaretinde gerçekleştirilen ziyarette sporcular sergiyi gezerek, 19 Mayıs 1919'da başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzanan süreç hakkında bilgi aldı.

Ayrıca sergiye gerek Flaman bölgesindeki Belçikalılar gerekse Gent'e gelen yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi gezen gurbetteki Türk vatandaşları ve Belçikalılar, sergi ile ilgili duygu ve düşüncelerini anı defterine aktardı.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, "Sizlerin buradaki birlikteliğiniz bizleri son derece memnun etti. İlginize teşekkür ediyorum. Milli Mücadelenin 100. yılı, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm yurt genelinde kutlandı ve kutlanmaya da devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleri ile sergimizi sizlerle buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Formayı Vali Yardımcısı Hasan Balcı'ya hediye eden antrenör Metin Bostan da tarihi belgelerle hazırlanan önemli bir serginin Belçika'daki Türk vatandaşları ile buluşturulmasının önemli olduğunu, böyle bir sergiyi tüm Türk gençlerinin gezmesi gerektiğini dile getirdi.

Bostan, "Milli Mücadelemizin 100. yılında Samsun'dan gelerek bizleri onurlandırdınız. Sergiye emeği geçen başta Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi'ni, sergiye destek vererek yurt dışındaki Türklerle buluşturan başta Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA