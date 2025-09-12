FC 26 Galatasaray reytingleri! EA FC 26 Galatasaray ratings kaç?

FC 26 Galatasaray reytingleri! Galatasaray kadrosunda yer alan futbolcuların EA Sports FC 26'daki reytingleri belli oldu. Yeni reyting listesi, hem yıldız isimleri hem de genç oyuncuları kapsıyor.

FC 26 GALATASARAY REYTİNGLERİ

EA Sports FC 26'da Galatasaraylı futbolcuların reytingleri netleşti. Takım kadrosundaki isimler arasında en yüksek puana sahip futbolcular öne çıkarken, genç oyuncular da listede yer aldı. İşte Galatasaray'ın FC 26 reyting listesi:

Osimhen: 87

İlkay Gündoğan: 83

Torreira: 83

Sanchez: 82

Leroy Sane: 82

Icardi: 81

Singo: 80

Abdülkerim Bardakcı: 80

Barış Alper Yılmaz: 80

Uğurcan Çakır: 80

Lemina: 79

Szallai: 78

Yunus Akgün: 78

Kaan Ayhan: 76

Eren Elmalı: 75

Günay: 75

Jakops: 75

Kutlu: 73

Arda Ünyay: 64

FC 26 OSİMHEN, LEROY SANE, İLKAY GÜNDOĞAN, İCARDİ REYTİNGİ KAÇ?

Galatasaray kadrosunda yer alan dünyaca ünlü yıldızların EA Sports FC 26 reytingleri de kesinleşti. Kadronun en yüksek reytingine sahip oyuncu 87 puan ile Osimhen oldu. Onu 83 puanla İlkay Gündoğan ve Torreira izlerken, Leroy Sane ve Sanchez ise 82 reytinge sahip oldu. Mauro Icardi'nin reytingi ise 81 olarak belirlendi.

FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC 26, dünya genelinde 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ve Amazon Luna platformlarında oynanabilecek. Bu sayede futbolseverler farklı cihazlarda oyunu deneyimleyebilecek.

Ultimate Edition ön sipariş veren oyuncular, resmi çıkış tarihinden bir hafta önce yani 19 Eylül 2025'te oyuna erişebilecek. Aynı tarihte EA Play üyeleri de 10 saatlik deneme sürümünü oynama fırsatı bulacak. Böylece oyuncular yeni mekanikleri, lisanslı ligleri ve takımları önceden keşfetme imkanına sahip olacak.