FC 26 Fenerbahçe reytingleri! EA FC 26 Fenerbahçe ratings kaç?

FC 26 Fenerbahçe reytingleri! EA Sports FC 26, futbolseverlerin merakla beklediği yeni nesil oyun deneyimiyle 26 Eylül 2025'te piyasaya sürülecek. Oyun, bu yıl Nintendo Switch 2 desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşacak.

FC 26 FENERBAHÇE REYTİNGLERİ

Fenerbahçe'nin FC 26'daki futbolcu reytingleri netleşti. Kadroda öne çıkan isimlerden kaleci Ederson 85 reytinge sahip olurken, En-Nesyri 82 ve Skriniar ile Anderson Talisca 81 reyting aldı. Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Fred 80 reytingle değerlendirildi.

Ederson: 85

En-Nesyri: 82

Skriniar: 81

Anderson Talisca: 81

Kerem Aktürkoğlu: 80

Asensio: 80

Fred: 80

Jhon Duran: 79

Alvarez: 78

İrfan Can Kahveci: 78

Szymanski: 78

Çağlar Söyüncü: 77

İsmail Yüksek: 77

Oğuz Aydın: 77

Semedo: 77

Oosterwolde: 76

İrfan Can Eğribayat: 75

Nene: 71

Brown: 71

Mert Hakan Yandaş: 70

FC 26 JHON DURAN, ASENSIO, EDERSON REYTİNGİ KAÇ?

Fenerbahçe'nin dikkat çeken yeni transferlerinden Jhon Duran, EA Sports FC 26'da 79 reytingle yer aldı. Kadroda kanatlarda forma giyen Asensio ise 80 reytinge sahip olarak dengeli bir performans profiliyle öne çıkıyor.

Takımın en yüksek reytingine sahip ismi ise kaleci Ederson oldu. 85 reyting alan Brezilyalı file bekçisi, oyundaki en güçlü kaleciler arasında yer alıyor.

FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde dünya genelinde piyasaya sürülecek. Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ve Amazon Luna platformlarında oyuncularla buluşacak.

Ultimate Edition satın alan kullanıcılar ise oyuna 7 gün önceden erişebilecek. 19 Eylül 2025'te başlayacak erken erişim hakkı, futbolseverlere yeni oynanış mekaniklerini daha erken keşfetme şansı verecek. EA Play üyeleri de aynı tarihte 10 saatlik deneme sürümüne erişebilecek.