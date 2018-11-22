FBI ve Samsun Siber Polisininden Ortak Operasyon

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu ile Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi, Samsun'da gözaltına alındı.

FBI ve SAMSUN POLİSİ ORTAK OPERASYON DÜZENLEDİ

Edinilen bilgiye göre, ABD FBI ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı konularında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. Samsun'da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde siber polisi tarafından yakalanan N.E.D.'nin evindeki dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınan üniversiteli N.E.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.