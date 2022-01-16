FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı - Haberler
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FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı

FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün Teksas'taki bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün Teksas'taki bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu açıkladı.

FBI Dallas bürosu dün Teksas'ın Colleyville kentinde bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve yaklaşık 11 saat sonra ölü ele geçirilen saldırganın kimliğini duyurdu.

Açıklamada, saldırganın, İngiliz vatandaşı 44 yaşındaki Malik Faysal Ekrem isimli şahıs olduğu belirtildi.

Kanıt toplama ekibinin olaya ilişkin delilleri toplamaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, halihazırda olaya karışan başka bir kişi olmadığı kanaatinde olunduğu aktarıldı.

Teksas'taki rehine krizi

Teksas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 1'i 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.

Saldırgan ölü ele geçirilirken saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün Teksas'taki bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu açıkladı.

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