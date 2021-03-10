FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayımladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'taki Kongre Baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine boru tipi bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımlayarak, kimliğinin tespiti için halktan yardım istedi.