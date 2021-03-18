FBI, Kongre baskınında görevlilere saldıran kişilerin görüntülerini yayımladı
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FBI, Kongre baskınında görevlilere saldıran kişilerin görüntülerini yayımladı

18.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:29
FBI, Kongre baskınında görevlilere saldıran kişilerin görüntülerini yayımladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak Kongre baskınında yetkililere saldıran kişilerin fotoğraflarını yayımlayarak, bu kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için halktan yardım istedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak Kongre baskınında yetkililere saldıran kişilerin fotoğraflarını yayımlayarak, bu kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için halktan yardım istedi.

FBI Washington Bölge Ofisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin yeni video ve fotoğraflar yayımladı.

Söz konusu kişilerin baskın sırasında görevlilere saldırdığını belirten FBI, bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için halka yardım çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Aşırılıkçılar ABD Kongresini basıp, federal suçlar işleyeli 2 ay oldu. Amerikan halkından gelen 100 binlerce ipucu sayesinde FBI 300'den fazla kişiyi yakaladı." bilgisi paylaşıldı.

6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı.

Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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