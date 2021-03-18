- FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı
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- FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı

18.03.2021 23:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:08

- FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'taki Kongre baskınına katılan ve kaçak durumdaki 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı.

- FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı

WASHINGTON - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'taki Kongre baskınına katılan ve kaçak durumdaki 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de gerçekleştirdiği Kongre baskınının üzerinden aylar geçerken, olaya ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre baskınına katılan ve kaçak durumdaki 10 şüpheliye ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, şüphelilerin sopalar, kimyasal spreyler ve çeşitli aletler ile güvenlik güçlerine saldırdığı görülüyor.

FBI tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin kaçak durumda olan şüpheliler için kamuoyunun her türlü değerli bilgiyi sağlayabilmesi için ifşa edildiği ifade edildi.

FBI Washington Saha Ofisi Sorumlusu Müdür Yardımcısı Steven M. D'Antuono ise yaptığı açıklamada, "FBI, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'nı ve demokratik sürecimizi koruyan kolluk kuvvetlerine yönelik en şiddetli saldırıların bazılarına karıştığından şüphelenilen 10 kişinin tespit edilmesinde halktan yardım istiyor. Bu kişilerin hayatlarını Amerikan halkını korumaya adamış olanlara karşı korkunç suçlar işledikleri videolarda görülüyor" dedi.

D'Antuono, "Aile, arkadaşlar veya iş arkadaşları hakkındaki bilgileri bildirmenin zor bir karar olabileceğini biliyoruz, ancak yapılacak doğru şey bu ve FBI bu şüphelileri tespit etmek için yardımınıza ihtiyaç duymaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kanlı kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, kolluk kuvvetlerinden 140 kişi yaralanmıştı. Baskınla bağlantılı 300'den fazla kişi gözaltına alınmış, 65'ten fazla kişi federal yetkililere saldırmakla suçlanmıştı.

- FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı
- FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı
- FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı
- FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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