- FBI, kanlı Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayınladı

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- FBI, kanlı Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayınladı

WASHINGTON - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'taki Kongre baskınından 1 gün önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine boru tipi bomba koyduğundan şüphelenilen şahsın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla görüntülerini paylaşarak halktan yardım istedi.

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskınının üzerinden 2 ay geçerken, olaya ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kanlı baskından 1 gün önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine boru tipi bomba koyduğundan şüphelenilen şahsın kimliğinin tespit edilebilmesi için harekete geçti. FBI, şüpheli şahsın 5 Ocak'ta güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaşarak halktan yardım istedi. Bombaların yerel saatle 19.30-20.30 arasında yerleştirildiği, şüphelinin siyah, gri ve sarı detaylı ayakkabı giydiği ifade edildi.

FBI Washington Ofisi Direktör Yardımcısı Steven D'Antuono, "Bu boru bombaları yaralanma veya ölüme yol açmaya uygun cihazlardı. Boru bombalarını yerleştirmekten sorumlu kişiyi belirlemek, başkalarına zarar vermemek için halkın yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan görüntülerde, söz konusu şüphelinin 5 Ocak akşamı Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinin etrafında dolaştığı görülüyor. Şahsın Kongre binasına, Senato'ya, Temsilciler Meclisi'ne ve Yüksek Mahkeme'ye ev sahipliği yapan Capitol Hill yakınlarında kaldırımda yürüdüğü, daha sonra sırt çantasını bırakmak için durduğu kameraya yansıyor. Görüntülerde ayrıca şahsın bir bankta oturduğu ve bir sokakta yürüdüğü görülüyor.

6 Ocak'taki Kongre baskınından saatler önce parti merkezlerinde boru tipi bombalar bulunması sonucu binalar tahliye edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı