FBI iPhone Akıllı Telefonuna Girmeyi Başardı: Apple'ın Gözü Yaşlı
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FBI iPhone Akıllı Telefonuna Girmeyi Başardı: Apple'ın Gözü Yaşlı

ABD istihbarat teşkilatı olan FBI iPhone akıllı telefonuna sızmayı başardı. Apple ve FBI arasından çok uzun bir süreden beridir cep telefonunun güvenliği ile ilgili sürtüşmeler yaşanıyordu.

FBI iPhone Akıllı Telefonuna Girmeyi Başardı: Apple'ın Gözü Yaşlı
19.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:48

ABD istihbarat teşkilatı olan FBI iPhone akıllı telefonuna sızmayı başardı. Apple ve FBI arasından çok uzun bir süreden beridir cep telefonunun güvenliği ile ilgili sürtüşmeler yaşanıyordu. Şimdi ise yarışı FBI kazanmış gibi görünüyor.

Akıllı cep telefonlarında Apple tarafından ortaya atılan iddia, genellikle güvenilirliğinin üst düzey olmasıdır. Bu her ne kadar doğru olsa bile, yine de şirket tamamen sızılamaz konumda değil. Yaklaşık olarak bir yıldan beridir FBI, Apple ile görüşmelere devam ediyordu ve iPhone telefonlara sızmak için yetki istiyordu. Ancak Apple buna hiçbir zaman yanaşmadı.

iPhone akıllı telefonu FBI teşkilatına dayanamadı

FBI yetkilileri, geçtiğimiz Aralık ayında Florida'da bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'ya silahlarla saldıran bir kişinin peşine düşmüştü. 2019 yılının sonlarında meydana gelen bu olay ABD gündemine bomba gibi düştü. Saldırgana ait iki akıllı telefonun da iPhone markasına ait olduğu söylendi.

Tüm bu yaşananlar üzerine FBI ulusal güvenlik sorunu diyerek Apple'ın kapısını çaldı. Şirket uzun bir süre boyunca FBI baskısına dayandı. Ulusal çapta büyük bir baskı yaşanmaya devam edince, firma bunun bir ulusal tehdit oluşturabileceğini söyledi. Bu açıklamaların ardından şirketin kendine yardımcı olmayacağını anlayan yetkililer, kendileri cihaza sızmaya çalıştı.

Saldırgana ait iPhone 7 ve bir de iPhone 5 cihazları büyük çabalar sonrasında ele geçirildi. Apple daha önceden iCloud sistemiyle bazı verileri FBI yetkililerine verebileceğini söylese bile, onlar çok daha fazlasını yapmış oldu. Üst düzey yetkililer bir şekilde iPhone akıllı telefonlara sızdı. Bu durum Apple marka cihazlara karşı güvensizlik yaratabilir. Sizce Apple gerçekten de söylediği gibi güvenilir değil mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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