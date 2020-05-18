FBI'ın Pensacola saldırısı ile El Kaide arasında bağlantı bulduğu açıklandı Amerika'nın iç istihbarat birimi Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Aralık ayında ABD'de gerçekleşen terör saldırısının terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğuna dair kanıt bulduğu açıklandı.

Amerika'nın iç istihbarat birimi Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Aralık ayında ABD'de gerçekleşen terör saldırısının terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğuna dair kanıt bulduğu açıklandı.

ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik birimi FBI'ın 6 Aralık 2019'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan, Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da gerçekleşen terör saldırısının terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğuna dair kanıt bulduğu yetkililer tarafından açıklandı. Açıklamada Mohammed Saeed Alshamrani adlı saldırganın telefonunda El Kaide silahlı terör örgütü ile bağlantı halinde olduğuna dair iletişim hareketlerinin olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA