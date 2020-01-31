FBI'ın İsrailli NSO firmasının casus yazılımını soruşturduğu iddia edildi

31.01.2020 22:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:37

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD'li şirket, kişi ve bu ülke hükümetinin verilerine sızmak için İsrail merkezli NSO firmasının casus yazılımını kullanıp kullanmadığını soruşturduğu iddia edildi.



Reuters'ın haberine göre, bazı kaynaklar, söz konusu soruşturmanın 2017'den bu yana sürdüğünü ve bu yazılım aracılığıyla akıllı telefonlara sızılıp sızılmadığını tespit etmeye çalıştığını vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle