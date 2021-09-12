FBI gizli 11 Eylül belgelerini yayınladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül saldırıları öncesi 2 Suudi uçak korsanına verilen lojistik destekle ilgili gizli belgeleri yayınladı.

FBI, 11 Eylül saldırılarının 20'inci yıl dönümünde teröristler ile Suudi Arabistan vatandaşları arasında bağlantı olduğuna ilişkin bilgilerin bulunduğu 16 sayfalık yeni gizli belgeleri yayınladı. Yeni yayınlanan belgelerde, 11 Eylül saldırılarında kullanılan uçakları kaçıran 2 Suudi uçak korsanına verilen lojistik destekle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Teröristlerin ABD'deki Suudi Arabistan vatandaşlarıyla olan temaslarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu belgelerde, Suudi Arabistan hükümet yetkilileriyle ilgili bir suçlama yer almıyor.

Yayınlanan gizli belgeler, FBI'ın 2015 yılında teröristlerin ABD'deki Suudi işbirlikçileri ile bağlantısı bulunan bir kişiyle yaptığı mülakatın özetini kapsıyor. Belgelere göre saldırganlar Navaf el Hazmi ve Halid el Midhar, bazı Suudi vatandaşları ile temaslarda bulundu. Saldırganlar, Şubat 2000'de Güney California'ya varışlarından kısa bir süre sonra bir restoranda Suudi Arabistan vatandaşı Ömer el Bayumi ile bir araya geldi. Bayumi, söz konusu saldırganların San Diego'da kiralık daire bulmalarına yardım etti. Bayumi'nin ayrıca bu iki teröriste lojistik destek sağladığı belirtildi.

Saldırıları gerçekleştiren 19 teröristten 15'inin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu açıklanmıştı. Suudi Arabistan hükümeti ise saldırılarla ilgili bağlantısı olduğuna ilişkin iddiaları reddetmişti. - WASHINGTON

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