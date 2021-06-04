FBI Direktörü Wray, ABD'nin siber saldırılara karşı mücadelesini 11 Eylül sonrasına benzetti
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FBI Direktörü Wray, ABD'nin siber saldırılara karşı mücadelesini 11 Eylül sonrasına benzetti

FBI Direktörü Wray, ABD'nin siber saldırılara karşı mücadelesini 11 Eylül sonrasına benzetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ülkenin maruz kaldığı çoğu Rusya kaynaklı yaklaşık 100 farklı fidye yazılımını araştırdıklarını belirterek, siber korsanlara karşı verilen mücadeleyi 11 Eylül 2001 terörist saldırıları sonrasında yürütülenlere benzetti.

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ülkenin maruz kaldığı çoğu Rusya kaynaklı yaklaşık 100 farklı fidye yazılımını araştırdıklarını belirterek, siber korsanlara karşı verilen mücadeleyi 11 Eylül 2001 terörist saldırıları sonrasında yürütülenlere benzetti.

Wall Street Journal'e konuşan Wray, çoğu Rusya'daki bilgisayar korsanlarına uzanan yaklaşık 100 fidye yazılımının acil bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, son yıllarda gelişme gösteren söz konusu suç ekosistemini bozmanın yollarını aradıklarını kaydetti.

Wray, siber saldırıların yoğunluğuna karşı verilen mücadeleyi 11 Eylül saldırıları sonrası ortaya çıkan mücadeleye benzeterek, "Birçok paralellik, çok fazla önemli nokta var. Önlemler üzerinde çok fazla odaklanıyoruz. Bu konuda sadece devlet kurumlarında değil, özel sektör ve hatta ortalama bir Amerikalı arasında paylaşılan bir sorumluluk var." ifadelerini kullandı.

Siber saldırıların istasyonlardaki benzin alımlarından hamburger etlerine kadar birçok alanda etkisini göstermeye başladığına işaret eden Wray, "Bu sorunun büyüklüğü, ülkenin kabul etmesi gereken bir boyuta ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Wray, son bir yılda özel şirketlerden FBI'ya yapılan fidye yazılımlarıyla ilgili şikayetlerin üçe katlandığını vurgulayarak, ülkedeki petrol boru hattı Colonial Pipeline ile et üreticisi JBA firmasının yüzlerce kurbandan sadece ikisi olduğunu kaydetti.

Colonial Pipeline Co. petrol firmasına mayıs ayında düzenlenen siber saldırı nedeniyle ülkenin doğu kesiminde birkaç gün boyunca petrol akışı durmuş ve bazı eyaletlerde ciddi benzin sıkıntısı yaşanmıştı.

Petrol şirketinin, faaliyetlerine devam edebilmesi için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldığı haberlere yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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