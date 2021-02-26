FBI'dan Wagner grubunun başındaki Prigojin için 250 bin dolar ödül

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Libya'da Halife Hafter için savaşan Rus Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin'in tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 250 bin dolar para ödülü koydu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Libya'da Halife Hafter için savaşan Rus Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin'in tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 250 bin dolar para ödülü koydu.

FBI'ın resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Prigojin'in St Petersburg merkezli "İnternet Araştırmaları Ajansı" isimli bir şirketi desteklediği ve bu şirketin de ABD seçimlerine müdahale için sahte sosyal medya hesaplarından algı operasyonlarında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Prigojin'in bu eylemi, "ABD'yi dolandırmak için komplo teorileri üretmek" olarak nitelendirildi.

Washington DC bölge mahkemesinin, 16 Şubat 2018'de Prigojin hakkında ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkartıldığı anımsatıldı.

FBI'ın Prigojin'i "en çok aranan kişiler" listesine eklediğine işaret edilen açıklamada, Prigojin'in tutuklanmasında kullanılacak herhangi bir bilgi getiren kişilere 250 bin dolara kadar para ödülü verileceği belirtildi.

Prigojin, Wagner'in patronu

Birleşmiş Milletler (BM) raporları ve ABD'nin Afrika Komutanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, Libya'da Wagner'e mensup 2 bin ila 2 bin 500 yabancı paralı asker olduğu düşünülüyor.

Wagner Grubu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın, Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeniy Prigojin'e ait.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan