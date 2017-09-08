Fbı'dan Uber'e Soruşturma

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'e, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nca (FBI) soruşturma açıldığı bildirildi.

Fbı'dan Uber'e Soruşturma

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'e, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nca (FBI) soruşturma açıldığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com