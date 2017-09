Fbı'dan Uber'e Soruşturma

NEW Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'e, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nca (FBI) soruşturma açıldığı bildirildi.



The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Manhattan Savcılığı ve FBI'ın New York Bürosu tarafından Uber'e yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Uber'in, rakip firma Lyft için çalışan sürücüleri bularak ücret bilgilerini takip ettiği iddiasının FBI tarafından incelendiği ifade edilen haberde, FBI'ın Uber'in, rakip firmanın mobil uygulamasında sahte hesaplar açarak Lyft sürücülerinin aldığı ücretleri öğrendiği ve her iki şirketin uygulamalarını kullanan sürücüleri kendine çekebilmek için sürücülere para verdiği suçlamalarını soruşturduğu kaydedildi.



Uber'in kurucu ortaklarından Travis Kalanick'in üst yöneticilik (CEO) görevinden haziran ayında istifa etmesinin ardından, geçen hafta online seyahat şirketi Expedia'nın CEO'su Dara Khosrowshahi Uber'in CEO'su olmuştu.