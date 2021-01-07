FBI'dan Trump destekçisinin "6 Ocak" paylaşımına inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FBI'dan Trump destekçisinin "6 Ocak" paylaşımına inceleme

07.01.2021 14:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:58
FBI'dan Trump destekçisinin

ABD'de Donald Trump'ın, Washington DC mitingi sonrası destekçilerinin oylama yapılan Kongre binasını basmasının ardından gözler, Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de yayınladığı tweete, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" yanıtına FBI tarafından incelemeye alındığı belirtilidi.

ABD'de Donald Trump'ın, Washington DC mitingi sonrası destekçilerinin oylama yapılan Kongre binasını basmasının ardından gözler,  Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de yayınladığı tweete, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" yanıtına FBI tarafından incelemeye alındığı belirtilidi. 

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD'nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi. Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de "6 Ocak'ta Washington'da olacağız" paylaşımında bulundu.Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadelerini kullandı.

TWEETE FBI İNCELEMESİ

Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadeleri FBI'ı harekete geçirdi. Amerikan medyası, FBI'ın Trump destekçisi Kyle Jane Kremer ve Donal Trump'ın paylaşımının araştırılacağını ve paylaşımların yaşanan gerilimlerin delili olarak kullanılacağını yazdı. Sosyal medya devleri Twitter, Facebook ve Instagram ise, olayların başlamasıyla Trump'ın paylaşımlarına yasak getirmişti.

SURİYE'DE TRUMP DETAYI

Diğer yandan Suriye'nin İdlib kentinde duvara resmedilen "ABD Senatosu" ambleminin içine çizilmiş Trump resmi dikkat çekti. 

KKTC'DEN ABD AÇIKLAMASI

ABD'de Trump fanatiklerinin Kongre'yi işgal etmesine dünyanın her yerinden tepkiler yükselirken, bir açıklama da KKTC'den geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişe ile izliyoruz. İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD'de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde, sükunetin sağlanmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi. 


FBI'dan Trump destekçisinin '6 Ocak' paylaşımına inceleme
FBI'dan Trump destekçisinin '6 Ocak' paylaşımına inceleme
FBI'dan Trump destekçisinin '6 Ocak' paylaşımına inceleme
FBI'dan Trump destekçisinin '6 Ocak' paylaşımına inceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Meghan Markle Seren Serengil
Spor Güven Yalçın Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FBI'dan Trump destekçisinin "6 Ocak" paylaşımına inceleme - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:18:21. #1.14#
title