FBI'dan Trump destekçisinin "6 Ocak" paylaşımına inceleme

ABD'de Donald Trump'ın, Washington DC mitingi sonrası destekçilerinin oylama yapılan Kongre binasını basmasının ardından gözler, Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de yayınladığı tweete, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" yanıtına FBI tarafından incelemeye alındığı belirtilidi.

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD'nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi. Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de "6 Ocak'ta Washington'da olacağız" paylaşımında bulundu.Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadelerini kullandı.

TWEETE FBI İNCELEMESİ

Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadeleri FBI'ı harekete geçirdi. Amerikan medyası, FBI'ın Trump destekçisi Kyle Jane Kremer ve Donal Trump'ın paylaşımının araştırılacağını ve paylaşımların yaşanan gerilimlerin delili olarak kullanılacağını yazdı. Sosyal medya devleri Twitter, Facebook ve Instagram ise, olayların başlamasıyla Trump'ın paylaşımlarına yasak getirmişti.

SURİYE'DE TRUMP DETAYI

Diğer yandan Suriye'nin İdlib kentinde duvara resmedilen "ABD Senatosu" ambleminin içine çizilmiş Trump resmi dikkat çekti.

KKTC'DEN ABD AÇIKLAMASI

ABD'de Trump fanatiklerinin Kongre'yi işgal etmesine dünyanın her yerinden tepkiler yükselirken, bir açıklama da KKTC'den geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişe ile izliyoruz. İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD'de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde, sükunetin sağlanmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı