FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını
Haberler » Dünya » FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını - Haberler

FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını

FBI, insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında Los Angeles'ta bulunan Filipinler merkezli kiliseye düzenlediği baskında iki kilise yetkilisini sahte nikah kıymak suçundan tutukladı.

29.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:02
FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını

Amerika Birleşik Devletleri'nin kentinde bulunan bir kiliseye baskın düzenleyen güvenlik görevlileri, sahte evlilik yoluyla göçmenlere yardım ettiği öne sürülen iki din görevlisini gözaltına aldı.


Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Los Angeles'ta bulunan merkezli bir kiliseye baskın düzenledi. FBI, insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında düzenlenen baskında iki kilise yetkilisinin sahte nikah kıymak suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler