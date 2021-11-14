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FBI'dan gönderilen binlerce sahte e-posta hakkında açıklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
FBI'dan gönderilen binlerce sahte e-posta hakkında açıklama

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün dünya gündeminde yer alan ve FBI'ın sunucularından gönderilen 'sahte e-posta gönderimi' konusunda açıklama yaptı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün dünya gündeminde yer alan ve FBI'ın sunucularından gönderilen 'sahte e-posta gönderimi' konusunda açıklama yaptı. FBI durumun farkında olduklarını ve ilgili donanımın internete kapatıldığını ifade etti.

Kar amacı gütmeyen ve istenmeyen zararlı e-posta karşıtı organizasyon Spamhaus tarafından kamuoyuna açıklanan sahte email olayıyla ilgili FBI açıklama yaptı. Açıklamada "FBI ve CISA, bu sabah '@ic.fbi.gov' e-posta hesabından gelen sahte e-postaları içeren olayın farkındadır. Bu devam eden bir durumdur ve şu anda herhangi bir ek bilgi veremiyoruz. Etkilenen donanım, sorunun keşfedilmesinin ardından hızla çevrimdışına alındı" ifadelerine yer verildi.Spamhaus tarafından dün yapılan açıklamada, sahte e-postalar, FBI'ın sunucularından binlerce kişiye "sofistike zincirleme saldırısının" kurbanı olduklarına dair mesaj içeriyordu.


FBI'dan gönderilen binlerce sahte e-posta hakkında açıklama

FBI'dan gönderilen binlerce sahte e-posta hakkında açıklama

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