FBI'dan California'daki silahlı saldırıya "iç terörizm" soruşturması

07.08.2019 00:08

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duydurdu.

FBI, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde 3 kişinin öldüğü ve 12 kişi yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kurum adına açıklama yapan FBI yetkilisi John Bennet, yapılan incelemelerin ardından saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve yemek festivaline plan dahilinde saldırdığını kaydetti.

Saldırganın yemek festivalinin yanı sıra aralarında dini yapılar, siyasi kuruluşlar, federal binalar ve mahkemelerin de olduğu bir saldırı listesi yaptığını vurgulayan Bennet, saldırının "iç terörizm" kapsamında ele alınacağını vurguladı.

John Bennet, "Yaptığımız incelemeler sonucunda saldırganın şiddet içerikli ideolojileri savunduğuna dair bir çok delil bulduk. Bölücü bir mantalite ile karşılaştık. Saldırganın çok çeşitli şiddet eylemlerine meyil gösterdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta, Santino William Legan adlı bir beyaz Amerikalı, genellikle Güney Amerika kökenli insanların katıldığı yemek festivaline saldırı düzenleyerek 2'si çocuk 3 kişiyi öldürmüş, 12 kişiyi de yaralamıştı.

Legan, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.

Kaynak: AA