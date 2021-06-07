FBI'dan basın özgürlüğüne karşı geri adım
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FBI'dan basın özgürlüğüne karşı geri adım

FBI'dan basın özgürlüğüne karşı geri adım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin ulusal gazetelerinden USA Today, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından, iki FBI ajanının ölümüyle sonuçlanan ve Şubat ayında yayımlanan haberin internet üzerinden okuyucu bilgisini paylaşması için kendilerine mahkeme celbi gönderdiklerini açıkladı.

ABD'nin ulusal gazetelerinden USA Today, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından, iki FBI ajanının ölümüyle sonuçlanan ve Şubat ayında yayımlanan haberin internet üzerinden okuyucu bilgisini paylaşması için kendilerine mahkeme celbi gönderdiklerini açıkladı. USA Today, dün yaptığı açıklamada kendilerinin basın özgürlüğü için savaş verdiklerini ve FBI'ın celbi geri çektiğini belirtti.  

ABD'nin 1982 yılında kurulan ulusal gazetelerinden USA Today, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Florida eyaletinde iki FBI ajanının ölümüne ve üç ajanın yaralanmasına ilişkin haberi web sitesinden okuyanların kimliklerini tanımlayacak kayıtları vermesi için FBI tarafından kendilerine Nisan ayında mahkeme celbi gönderildiğini açıkladı. Celbe karşı okuyucu kimliklerini gizli tutmak için çaba gösterdiklerini belirten USA Today, 5 Haziran'da FBI'ın ilgili mahkeme celbini geri çektiğini bildirdi. Gazete, mahkeme celbinin kendilerinden olayın olduğu gün saat 20.03'ten itibaren 35 dakikalık zaman diliminde habere erişen bilgisayar ve diğer elektronik cihazların IP adreslerinin yanı sıra diğer tanımlayıcı kayıtların üretilerek FBI'a teslim edilmesini istediğini belirtti. FBI, okuyucuların dijital kayıtlarını, olayın soruşturmasında kullanacağını belirtmişti.    

ANAYASA TARAFINDAN KORUNAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GEREKÇE GÖSTERİLDİUSA Today'in sahibi Gannett şirketi avukatları tarafından yapılan 22 Mayıs'ta mahkeme celbine yapılan itirazda, FBI'ın talebinin özgür basına hükümet müdahalesinden koruyan anayasaya aykırı olduğu vurgulayarak "Gannett, istediğiniz kayıtları sağlamaya itiraz edecektir" denildi. USA Today dün yaptığı açıklamada, FBI'ın okuyucu bilgilerinin tutulduğu kayıtları talep eden mahkeme celbini geri çektiğini açıkladı.    NE OLMUŞU?

5 FBI ajanı, 2 Şubat sabahı, Fort Lauderdale'in hemen dışındaki Sunrise'daki West Terrace apartman kompleksinde bir çocuk istismarı davasında tutuklama emrini uygularken vuruldu. Yetkililer, David Huber adlı şüphelinin kendini öldürmeden önce ajanlara ateş etmeye başladığını belirtti. İki ajan, Daniel Alfin ve Laura Schwartzenberger olay yerinde hayatını kaybederken, 3 ajan yaralandı.


FBI'dan basın özgürlüğüne karşı geri adım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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