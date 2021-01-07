FBI, ABD Kongresinde şiddet olaylarına karışanları bulmak için halktan bilgi istedi
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FBI, ABD Kongresinde şiddet olaylarına karışanları bulmak için halktan bilgi istedi

07.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:05
FBI, ABD Kongresinde şiddet olaylarına karışanları bulmak için halktan bilgi istedi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), başkent Washington'da şiddet eylemlerine karışan kişilerin belirlenmesi için kamuoyundan bilgi talebinde bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), başkent Washington'da şiddet eylemlerine karışan kişilerin belirlenmesi için kamuoyundan bilgi talebinde bulundu.

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun Washington D.C'deki ABD Kongre binası ve etrafında dün yaşanan şiddet olaylarına ilişkin kamuoyundan şiddeti provoke eden kişileri bulmaya yardım edecek görsel ve bilgi aradığı kaydedildi.

"Amacımız, herkesi şiddetten ve diğer suç faaliyetlerinden koruyarak halkın anayasal protesto hakkını muhafaza etmektir." ifadesi kullanılan açıklamada, halktan, federal kanunların çiğnenmesine ve şiddet olaylarına şahit olmaları durumunda bununla ilgili bilgi, fotoğraf veya görüntüyü FBI'ya ulaştırmaları istendi.

American Airlines Kongredeki olaylar nedeniyle içki hizmeti vermeyecek

ABD basınındaki haberlere göre, American Airlines, Kongredeki olaylar nedeniyle artırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde Washington bağlantılı seferlerinde alkol hizmetini askıya aldı.

Hava yolu şirketi ayrıca Washington'daki havaalanı bölgelerinde önlemler çerçevesinde personel sayısını artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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