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FBI'a siber saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FBI'a siber saldırı

FBI'a siber saldırı gerçekleştirildiği ve yüzlerce sahte mail gönderildiği kaydedildi.

FBI'a siber saldırı gerçekleştirildiği ve yüzlerce sahte mail gönderildiği kaydedildi.

ABD basını, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) mail sisteminin ele geçirildiğini yazdı. E-posta sistemine siber saldırı gerçekleştirildiği ve FBI'dan binlerce sahte mail gönderildiği belirtildi. FBI tarafından sorunun kısa süre içerisinde fark edilerek çözüldüğü aktarılan haberler de, dün sabah yaşanan olaya ilişkin FBI tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı uzantılı mail adresleri tarafından gönderilen maillerin başlığında "Acil: Sistemdeki tehdit unsurları" yazdığı kaydedildi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "sabah saatlerinde @ic.fbi.gov uzantılı e-posta hesaplarından gelen sahte maillerden haber dar oldukları" ifade edildi. Açıklamada, halkın daha dikkatli olması ve maillere itibar etmemeleri istendi. - WASHINGTON

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