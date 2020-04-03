FBI, 2019 Yılına İlişkin İnternet Suçları Raporu'nu Yayınladı Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2019 yılına ilişkin İnternet Suçları Raporu'nu yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2019 yılına ilişkin İnternet Suçları Raporu'nu yayınladı. Rapora göre FBI, 2019 yılında 3,5 milyar dolar kayba yol açan 467,000'den fazla siber suç şikayeti aldı.

Yayınlanan rapora göre en çok dolandırılan yaş kitlesini 68,013 kişi ile yaşlılar oluşturuyor. Yirmili yaşların altında ise 10,724 kişi bulunuyor. Yaşlılar, genellikle romantik ilişkiler, memur taklidi, loto dolandırıcılığı ve teknolojik destek konularında dolandırıldı. Bu sahtekarlıkların hedefi olan kişiler, 835 milyar dolardan fazla bir tutar kaybetti.

En Yaygın Dolandırıcılık Türü Kimlik Avı

Rapora göre 2019 yılında en yaygın dolandırıcılık türü kimlik avı oldu. Dolandırıcılar, 2019 yılında kimlik avı dolandırıcılığını kullanarak 114,072 kişiyi dolandırdı. Ödememe ve teslim etmeme sahtekarlıkları, 61,832 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Fidye yazılımı kurban sayısı 2018 yılında 1500 iken geçtiğimiz yıl 2000'e ulaştı.

2019 yılında dolandırıcılar, Business Email Compromise (BEC) dolandırıcılık türünü kullanarak insan kaynakları ve bordro departmanları üzerinden mevduat bilgilerini güncellemek isteyen çalışanlar gibi davranarak çok sayıda şirketi dolandırdı. Dolandırıcılar, genellikle parayı bir ön ödemeli kart hesabına yönlendirdi. BEC dolandırıcık türü nedeniyle şirketler, 2019 yılında 1,8 milyar dolar kaybetti.

Sahtekarlar, teknik destek dolandırıcılık türünü kullanarak gerçekte varolmayan bir sorunu çözme bahanesi ile insanlarla iletişime geçerek onları dolandırmaya çalıştı. Bu sorunlar genellikle banka hesabı veya yazılım lisansı ile alakalı oldu. Teknik destek dolandırıcığı, 2019 yılında yaklaşık 54 milyon dolar kaybına neden oldu. Teknik destek dolandırıcılık türü ile dolandırılan kişilerin büyük bir kısmını 60 yaş üzerindeki insanlar oluşturdu.