FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin ilkini kamuoyuyla paylaştı - Haberler
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FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin ilkini kamuoyuyla paylaştı

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin ilkini kamuoyuyla paylaştı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin ilkini ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla halka açtı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin ilkini ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla halka açtı.

FBI, 2016 yılına ait belgede, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında Suudi hava korsanlarından ikisine verilen lojistik destekle ilgili gizliliği kaldırılmış bir belge yayımladı.

Hava korsanlarının ABD'deki Suudi ortaklarıyla olan temaslarına ayrıntılı yer verilen belgede, 11 Eylül'de saldırıları düzenleyen hava korsanlarından ikisine yardım ettiği düşünülen bir Suudi Arabistan vatandaşına yönelik bilgiler yer alıyor.

Suudi Arabistan vatandaşı Ömer el-Bayumi'nin istihbarat ajanı olduğundan söz edilen belgede, El-Bayumi'nin, iki hava korsanına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağlamada yer aldığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili FBI'ın soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Amerikan kamuoyunda Biden'ın, 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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