FB TV Yılbaşı Özel programı ne zaman, saat kaçta? FB Tv Yılbaşı konukları kimler? Hangi ünlüler katılacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FB TV Yılbaşı Özel programı ne zaman, saat kaçta? FB Tv Yılbaşı konukları kimler? Hangi ünlüler katılacak?

31.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:08
FB TV Yılbaşı Özel programı ne zaman, saat kaçta? FB Tv Yılbaşı konukları kimler? Hangi ünlüler katılacak?

Yılbaşının gelmesiyle birlikte birçok TV kanalı özel program yapacaktır. Bu kanallardan birisi de FB TV. Peki FB TV yılbaşı özel programı saat kaçta, ne zaman başlayacak? FB Tv yılbaşı özel programı konukları kimler? Ali Koç geliyor mu?

Birçok kanal gibi FB TV'de yılbaşı özel programı yapacaktır. Peki yılbaşı özel programı FB Tv'de ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

FB TV YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

FB TV Yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır. Başkan Ali Koç'un yılbaşı mesajı ise saat 19:07 'de ekrana gelecektir.

FB TV Yılbaşı Özel programı ne zaman, saat kaçta? FB Tv Yılbaşı konukları kimler? Hangi ünlüler katılacak?

FB TV yılbaşı özel programı ve saatleri şu şekilde:

Saat 17:30 = Ters Köşe Muhabbetler Yılbaşı Özel (Burcu Kara)

Saat 19:07 = Yılbaşı Özel (Başkanımız Ali Koç'un Yılbaşı Mesajı)

Saat 19:10 = Yılbaşı Özel (Ünlüler)

Saat 21:00 = Yılbaşı Özel (Mert Hakan Yandaş-Sadık Çiftpınar)

Saat 21:15 = Yılbaşı Özel (Yorumcular)

FB TV FREKANS BİLGİLERİ

FB TV'nin frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12344,5

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Ryan Babel Okan Buruk Arda Turan Fırat Aydınus
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FB TV Yılbaşı Özel programı ne zaman, saat kaçta? FB Tv Yılbaşı konukları kimler? Hangi ünlüler katılacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:08:43. #1.15#
title