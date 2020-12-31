FB TV Yılbaşı Özel programı ne zaman, saat kaçta? FB Tv Yılbaşı konukları kimler? Hangi ünlüler katılacak?

Yılbaşının gelmesiyle birlikte birçok TV kanalı özel program yapacaktır. Bu kanallardan birisi de FB TV. Peki FB TV yılbaşı özel programı saat kaçta, ne zaman başlayacak? FB Tv yılbaşı özel programı konukları kimler? Ali Koç geliyor mu?

Birçok kanal gibi FB TV'de yılbaşı özel programı yapacaktır. Peki yılbaşı özel programı FB Tv'de ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

FB TV YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

FB TV Yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır. Başkan Ali Koç'un yılbaşı mesajı ise saat 19:07 'de ekrana gelecektir.

FB TV yılbaşı özel programı ve saatleri şu şekilde:

Saat 17:30 = Ters Köşe Muhabbetler Yılbaşı Özel (Burcu Kara)

Saat 19:07 = Yılbaşı Özel (Başkanımız Ali Koç'un Yılbaşı Mesajı)

Saat 19:10 = Yılbaşı Özel (Ünlüler)

Saat 21:00 = Yılbaşı Özel (Mert Hakan Yandaş-Sadık Çiftpınar)

Saat 21:15 = Yılbaşı Özel (Yorumcular)

FB TV FREKANS BİLGİLERİ

FB TV'nin frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12344,5

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4