FB maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimdir? - Haberler
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FB maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimdir?

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FB maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kimdir?

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maçın ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, FB lig maçı ne zaman? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi kim? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta başlayacak? FB maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe bu hafta ligde kimle maç yapacak? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının hakemi kimdir? Maçın ilk 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı nerede oynanıyor? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak?

FB'nin lig maçı 5 Aralık Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı bugün akşam yani 5 Aralık Pazar saat 19:00 'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

GÖKSEL TOPALOĞLU(Temsilci)

ALPER SAMİ ÇAYIR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

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