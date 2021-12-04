FB lig maçı ne zaman? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimdir?

Fenerbahçe bu hafta ligde kimle maç yapacak? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının hakemi kimdir? Maçın ilk 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı nerede oynanıyor? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

FB'nin lig maçı 5 Aralık Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı yarın akşam yani 5 Aralık Pazar saat 19:00 'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

GÖKSEL TOPALOĞLU(Temsilci)

ALPER SAMİ ÇAYIR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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