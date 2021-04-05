Fazlı Tan: "Play-Off adına işimiz oldukça zor"
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Fazlı Tan: "Play-Off adına işimiz oldukça zor"

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Fazlı Tan: 'Play-Off adına işimiz oldukça zor'

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Bundan sonra 6 hafta kaldı ve Play-Off adına işimiz oldukça zor" dedi.

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Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Bundan sonra 6 hafta kaldı ve Play-Off adına işimiz oldukça zor" dedi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor sahasında Altay'ı ağırladı. Altay'ın 3-1 lehine sonuçlanan mücadele sonrası konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "En başından mağlup olduğumuz için üzgünüz, rakibi de tebrik ederiz. İki farklı hedefi olan takımın oyunuydu. Biz Play-Off onlar final için oynuyordu. Rakiplerin puan kaybettiği hafta kazanarak Play-Off yaklaşmak istiyorduk ama bunu fırsatı teptik. Bundan sonra makas daraldı, 6 hafta kaldı. Play-Off adına işimiz kolay değil. Maça iyi başlayan taraftık. İlk 10 dakika ciddi baskı yaptık ve 2 pozisyon bulduk. 12 dakikada gol attılar ben bunu tecrübeye bağlıyorum. Bizim oyuncularımız fırsatları değerlendiremedi. İlk yarıda oyunu daha iyi oynayan taraftık. Gol bulamadık. 2 . yarıya baskılı başladık ama ikinci golü yiyince oyundan koptuk. Kaybettiğim için tekrar üzgünüm. Yarından itibaren Ümraniye maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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