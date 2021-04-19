Fazlı Tan: "Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık"

1 yenildikleri Samsunspor karşılaşmasında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını söyledi.

1 yenildikleri Samsunspor karşılaşmasında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Bursaspor sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşma sonrası maç sonu basın toplantısında katılan Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan, mücadeleyi değerlendirdi.

"Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık"

Geride kalan 31 haftanın en kötü futbolunu oynadıklarını ifade eden Fazlı Tan, "Bugün sezonun en kötü oyununu sahaya yansıtan bir Bursaspor vardı sahada. Hiç bize yakışmayan bir oyun ortaya koyduk. 3 gün önce çok daha iyi bir Bursaspor vardı. Çok daha enerjisi yüksek, isteği, arzusu ve maç konsantrasyonu yüksek bir takımdan bugün isteği, arzusu ve enerjisi çok daha düşük bir Bursaspor vardı sahada. Rakibimiz ise tam tersi arzusu, isteği ve maç konsantrasyonu çok iyi olan bir Samsunspor takımı vardı. Hemen maçın başında öne geçtiler. Biz oyunun hiçbir anında oyuna dönemedik. Oyuna ortak olamadık, reaksiyon gösteremedik. Çok fazla pas hatası ve basit hata yaptık. Bu da rakibi daha fazla yüreklendirdi ve ayrıca bize karşı oyun üstünlüğünü almasını sağladı. Devre sonunda bir gol daha yedik. 2-0 ile soyunma odasına girdik. Oyuncular ikinci yarıda da reaksiyon veremedi. 80'den sonra rakip oyunu aldığını düşündükten sonra biraz oyuna ortak oldu. Durumu 3-1'e getirdikten sonra birkaç net fırsat yakaladık ama sonuçlandıramadık. Son dakikada 1 gol daha attılar ve maçı 4-1 kazandılar. Bizim pozisyonumuz ne olursa olsun bu şekilde oynamaya hakkımız yok. Bizi sevenleri, izleyenleri üzmeye hakkımız yok. Bundan sorumlu olan biz ve futbolculardır. İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı