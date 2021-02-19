Fazlası Zarar kim kazandı bugün? 19 Şubat Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar 1. kim oldu?

Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar bu hafta da heyecanla bu hafta kim kazandı? 19 Şubat 2021 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 19 Şubat Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu?

Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 19 Şubat Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.30'da TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? FAZLASI ZARAR KİM KAZANDI?

10.000 TL'lik büyük ödülün sahibi 23 puanla Belgihan Hanım oluyor.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUANLARI: FAZLASI ZARAR'DA KİM 1. OLDU?

Tuğba Hanım (Pazartesi günü) : 13

Asuman Hanım (Salı günü) : 8

HanifeHanım (Çarşamba günü) : 12

Merve Hanım (Perşembe günü) : 11

Belgihan Hanım (Cuma günü) : 13

10.000 TL'lik büyük ödülün sahibi 22 puanla Belgihan Hanım oluyor.