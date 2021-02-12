Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? 12 Şubat 2021 Fazlası Zarar kazanan kim oldu?
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Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? 12 Şubat 2021 Fazlası Zarar kazanan kim oldu?

12.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:52
Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? 12 Şubat 2021 Fazlası Zarar kazanan kim oldu?

Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar bu hafta da heyecanla bu hafta kim kazandı? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 11 Şubat Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu?

Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 11 Şubat Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.30'da TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

10.000 TL'lik büyük ödülün sahibi 25 puanla Öznur Hanım oluyor.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUANLARI: FAZLASI ZARAR'DA KİM 1. OLDU?

Gülşah Hanım (Pazartesi günü) : 11

Öznur Hanım (Salı günü) : 16

Hülya Hanım (Çarşamba günü) : 9

Sabiha Hanım (Perşembe günü) : 14

ElifHanım (Cuma günü) : 14

10.000 TL'lik büyük ödülün sahibi 19 puanla Ümmühan Hanım oluyor.

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