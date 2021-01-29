Fazlası Zarar'da bu haftanın birincisi kim? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim kazandı?

Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar bu hafta da heyecanla bu hafta kim kazandı? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu?

Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.30'da TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışma devam ediyor. Sonuçlar açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUANLARI

Merve Hanım :

Ümmühan Hanım :

Melike Hanım :

Sibel Hanım :

Elif Hanım :

Henüz haftanın kazananı açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında konumuza yazacağız.