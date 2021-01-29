Fazlası Zarar'da bu haftanın birincisi kim? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fazlası Zarar'da bu haftanın birincisi kim? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim kazandı?

29.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:17
Fazlası Zarar'da bu haftanın birincisi kim? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim kazandı?

Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar bu hafta da heyecanla bu hafta kim kazandı? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu?

Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.30'da TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışma devam ediyor. Sonuçlar açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUANLARI

Merve Hanım :

Ümmühan Hanım :

Melike Hanım :

Sibel Hanım :

Elif Hanım :

Henüz haftanın kazananı açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında konumuza yazacağız.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Guy Ritchie Cemal Hünal
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İlaç Aralık Turizm Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fazlası Zarar'da bu haftanın birincisi kim? 29 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:26:23. #1.16#
title