Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 15 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta?

Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 15 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.30'da TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TRT1 ekranlarında hafta içi her gün vazgeçilmez program olan Fazlası Zarar'da yeni hafta heyecanı yaşanıyor. Yeni haftada 5 yeni yarışmacı hafta finalinde verilecek büyük ödül için kıyasıya mücadele veriyor.

Fazlası Zarar'da kazanan isim Rabia oldu. Rabi toplamda 19 puan aldı.