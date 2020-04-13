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Ekonomi

Fazladan alınan ekmek, 2-3 günde tüketilemez hale geliyor

Fırıncılar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde fırınlara ve marketlere akın eden vatandaşların gereksiz bir telaşa kapıldığını söyleyerek ekmeğin uzun ömürlü bir gıda olmadığını, stok yapmanın gereksiz olduğunu belirtti.

13.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:28
Fazladan alınan ekmek, 2-3 günde tüketilemez hale geliyor

Fırıncılar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde fırınlara ve marketlere akın eden vatandaşların gereksiz bir telaşa kapıldığını söyleyerek ekmeğin uzun ömürlü bir gıda olmadığını, stok yapmanın gereksiz olduğunu belirtti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde fırınlara ve marketlere akın eden vatandaşlar koronavirüs salgınına karşı tehlike oluşturmuştu. Sosyal mesafe gibi tedbirlere uymayan vatandaşlar paniğe kapılıp fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklara oluşmasına neden yol açmıştı. Bazı vatandaşların uzun ömürlü bir gıda olmayan ekmeği ihtiyaç fazlası olarak temin etmesi de eleştirilere neden oldu.

Fırıncılar da 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde oluşturulan telaş ortamının gereksiz olduğunu belirterek fırınların her durumda açık olduğunu ve ekmek üretiminde yasak dahi olsa bir sıkıntı olmayacağını ifade ettiler.

"Fazla alınan ekmek 2-3 günde tüketilemez hale geliyor"

Konuyla ilgili görüş belirten Fırıncı İbrahim Akçam, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşların fırınlara akın etmesinin gereksiz olduğunu söyleyerek, "Zaten fırınlar sokağa çıkma yasağında dahi açık oluyor. Un, maya gibi malzemelerimiz zaten mevcut. Gereksiz çok fazla miktarda ekmek alan vatandaşlar oldu. 2-3 günde o ekmek tüketilemez hale geliyor. Fazla ekmek almaya gerek yok. Bazı fırıncı arkadaşlarım vatandaşların kapısına kadar hizmet verdi. Hijyenik bir şekilde dağıtımı yapıldı" dedi.

"İhtiyaç fazlası ekmek alınması israfa yol açıyor"

Fırıncı İskender Çarman da sokağa çıkma yasağında vatandaşların fırınlara akın etmesinin gereksiz olduğunu belirterek, "Fırınlar zaten 24 saat hizmet veriyor. Hükümet, insanlar mağdur olmasın diye fırınları bu şekilde yönlendirdi. Sokağa çıkma yasağının ilanından sonra fırınlara koşan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadı. Kaş yaparken göz çıkarmak gibi bir durum söz konusu oldu. Neticede ekmeğin ömrü çok kısa. Hemen bayatlayan bir ürün. İhtiyaç fazlası ekmek alan vatandaşlar israfa da yol açıyor. Fırıncılar her zaman görevlerinin başında. İnsanlar telaşa kapılmasın. Biz her şekilde hizmet veriyoruz. İnsanlar fırınlara da geldiler, biz onlara da bizzat ulaştırdık. 1 tane ekmek alacakları yerde, 10 tane ekmek alanlar oldu. Bu durum çok fazla israfa neden oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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