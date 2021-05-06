Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza
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Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza

Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan gece yarısı denetimde, fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 4 bin 50 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan gece yarısı denetimde, fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 4 bin 50 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, gün içerisinde kentin farklı noktalarında "şok denetim" uygulaması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması ihlali edenlere yönelik 24 saat süreyle denetim yapan ekipler, araçları ve yayaları tek tek durdurdu. Kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrolünü gerçekleştirdi. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde denetim yapan ekipler, özel bir şantiye firmasına ait minibüs durdurdu. Ekipler, 7 kişi taşıması gerektiği halde 14 yolcu taşıyan minibüs şoförüne 4 bin 150 lira para cezası kesti. Minibüsteki yolcuların bir kısmı indirildi. Gün boyunca yapılan denetimde ise 64 kişiye toplamda 260 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, uygulama noktalarını gezerek denetim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. İstasyon, İmam-Hatip, Dispanser ve İtfaiye kavşaklarındaki görevli personellere de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Bu büyük bir fedakarlık"

Yaklaşık 1 yıldır gece-gündüz demeden ekiplerin yoğun bir şekilde fedakarca çalıştığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Tedbirlerin biraz daha yoğunlaştırılması gerekiyor. Hepimiz rahat ederiz vatandaşlarımızda rahat eder. Bizlerde sizlerde daha rahat edersiniz. Türkiye genelinde düşmeye başladı vaka sayıları. Bizde de azalma seyri var ama az sayıda. Onun için mümkün olduğu kadarıyla zaruri olmadığı müddetçe vatandaşlarımızı kısıtlamamız gerekiyor. Kuralları tam uygulamamız gerekiyor ki bayramdan sonra rahat edelim. Biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz. Gece-gündüz çalışıyorsunuz. Biz ne kadar teşekkür etsek sizlere azdır. Allah razı olsun. Yaklaşık 1 senedir bizim salgın denetim ekibimiz ve kolluk kuvvetlerimiz 7/24 görevi başında. Bu büyük bir fedakarlık."

Vali Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile birlikte yaptığı ziyaret sonrası taksici esnafıyla bir süre sohbet edip çay içti. - KIRIKKALE

Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza
Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza
Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza
Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza
Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza
Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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