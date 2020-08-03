Fazla yolcu alan tekneye Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti
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Fazla yolcu alan tekneye Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti

Muğla Bodrum'da günübirlik tur teknesine fazla yolcu alınca sahil güvenlik ekipleri tekneye müdahale etti.

Fazla yolcu alan tekneye Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti
03.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:21

Muğla Bodrum'da günübirlik tur teknesine fazla yolcu alınca sahil güvenlik ekipleri tekneye müdahale etti. Korona virüs salgını tedbirlerine uymayarak fazla yolcu aldığı gerekçesiyle tekne sahibini uyaran Sahil Güvenlik ekiplerine saldırınca gözaltına alındı.

Bodrum'da Sahil Güvenlik ekipleri Kurban Bayramı'ndan günü birlik tur teknelerinin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle teker teker incelemelerde bulundu. Özellikle günü birlik tur teknelerini inceleyen sahil güvenlik ekipleri Bodrum açıklarından demirli olan günü birlik bir tekneyi kontrol etti. Yapılan denetim sonucundan tekne yolcu kapasitesinin çok fazla üzerinde olduğunu tespit etti. Sahil güvenlik ekipleri tekne sahibi V.D.'yi uyararak limana geri dönmesini ve fazla yolcuyu karaya bırakmasını istedi. Bunun üzerine tekne sahibi ve sahil güvenlik arasından tartışma çıktı. Sahil güvenlik ekiplerinin üniformasını çeken tekne sahibi ve sahil güvenlik arasından tansiyon yükseldi. Yerli ve yabancı turistlerin arasında gerçekleşen tartışma sonucunda tekne sahibi V.D. gözaltına alındı. "tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından gözaltına alınana V.D.'ye "sosyal mesafe kuralını ihlal etme", "tekne kapasitesinden fazla yolcu kabul etmekten" para cezası da kesildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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