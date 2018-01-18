Fazla Yakıt Kullanmamak İçin Trafiği Böyle Tehlikeye Soktu

Fazla yakıt kullanmamak için trafiği böyle tehlikeye soktu

MARDİN - Mardin- Nusaybin karayolunda bazı sürücüler, daha fazla benzin yakmamak için hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Birkaç kilometre mesafedeki kavşak yerine bariyerlerin arasındaki boşluktan karşıya geçen araçlar, adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

Her gün on binlerce aracın kullandığı Mardin-Nusaybin karayolunda bazı sürücüler, hem kendi hayatlarını hem de yoldan geçen diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Bazı sürücüler, kamyonetlerine kapasiteden fazla yük alırken, bazıları ise birkaç kilometre mesafedeki kavşak yerine bariyerlerin arasındaki boşluktan karşıya geçerek, araçların hızla geçtiği yolda adeta ölüme davetiye çıkarıyor.