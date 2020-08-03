Fazla üretim kaygısıyla petrol fiyatları düştü Petrol fiyatları, yatırımcıların "fazla üretim" kaygılarının ağır basmasının etkisiyle yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Petrol fiyatları, yatırımcıların "fazla üretim" kaygılarının ağır basmasının etkisiyle yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki olan petrol üreticileri, bir yandan bazı ülkelerde Covid-19 vakalarında önemli artışlar yaşanmasına karşın, yaptıkları anlaşmalara bağlı olarak Ağustos sonundan itibaren üretim kısıntılarını gevşetmeye başlayacaklar.

Bunun yanında, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri de, gönüllü olarak başlattıkları ek üretim kısıntılarına son verecekler.

Bu gelişmelerle, Ekim teslimi Brent petrol varil fiyatı yüzde 0.57 düşüşle 43.27 dolara, ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde .72 düşüşle 39.98 dolara geriledi.

Kaynak: DHA