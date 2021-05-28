Fazla kilosuna rağmen triatlon müsabakasını tamamlayan Çinli sporcu övgü topladı
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Fazla kilosuna rağmen triatlon müsabakasını tamamlayan Çinli sporcu övgü topladı

Fazla kilosuna rağmen triatlon müsabakasını tamamlayan Çinli sporcu övgü topladı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin'de düzenlenen triatlon müsabakasında 125 kiloda mücadele eden Guan Zunyu, fazla kilosuna rağmen yarışı tamamlayarak adından övgüyle söz ettirdi.

Çin'de düzenlenen triatlon müsabakasında 125 kiloda mücadele eden Guan Zunyu, fazla kilosuna rağmen yarışı tamamlayarak adından övgüyle söz ettirdi.

Mothership internet sitesinin haberine göre, Hınan eyaletinde düzenlenen triatlon müsabakasına Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden katılan Guan, yüzme, bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan yarışmayı, yaklaşık 3,5 saatte tamamlamayı başardı.

Guan'ın, alışılmış zayıf sporcu görünümünden uzak dış görünüşüne rağmen yarışı tamamlaması, izleyenlerin dikkatini çekip övgülerini topladı.

Çocukluğundan bu yana obeziteyle mücadele eden ve bir ara 155 kiloya kadar çıkan Guan, 2019 yılında kilo vermek amacıyla çeşitli yarışmalara katılmaya karar verdi ve bu şekilde 30 kilo vermeyi başardı.

Aynı amaçla bu yarışmaya da kaydolan Guan, bir ay önce yoğun bir hazırlık programı geçirdi.

Triatlon müsabakasına kaydolmadan önce yüzme bilmeyen Guan, bunun için yüzmeyi öğrendiğini belirtti.

Triatlonun ilk bölümü olan 1,5 kilometrelik yüzme etabını 49 dakikada, 40 kilometre bisiklet yarışını 1 saat 39 dakikada tamamlamayı başaran Guan, yarışın son bölümü olan 10 kilometrelik koşuyu da 51 dakikada bitirerek izleyicilerden ve yarışmacılardan büyük övgü aldı.

Guan kilo vermek, daha sağlıklı ve daha mutlu olmak için bu tür yarışmalara katılmaya devam etmek istediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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