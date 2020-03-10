"Fazla iyot tüketimi 'hashimoto tiroditine' neden olabilir"
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Sivas, Sağlık

"Fazla iyot tüketimi 'hashimoto tiroditine' neden olabilir"

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, kilo artışı, yorgunluk, üşüme, ısınamama, yüzde şişme, solukluk, eklem ve kas ağrıları, kabızlık, adet düzensizlikleri, saç dökülmesi, gebe kalmada problemler, depresyon, nabızda yavaşlama gibi şikayetlerden biri veya...

10.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:36

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, kilo artışı, yorgunluk, üşüme, ısınamama, yüzde şişme, solukluk, eklem ve kas ağrıları, kabızlık, adet düzensizlikleri, saç dökülmesi, gebe kalmada problemler, depresyon, nabızda yavaşlama gibi şikayetlerden biri veya birkaçı bulunan kişilerin "hashimoto tiroiditi" olabileceğini belirtti.

Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, "hashimoto tiroiditi"nin halk arasında guatr diye bilinen tiroid bezinin bir hastalığı olduğunu aktardı.

Bu hastalıkta vücudun, tiroid hücrelerini bu hücrelere karşı uyarılmış bağışıklık hücreleri ile yok ettiğini vurgulayan Koyuncu, "Sonuç olarak metabolizmamız için önemli olan tiroid hormonları yapacak hücre sayısı azalarak bu hormonlar düşmeye başlar. Bu duruma hipotiroidi demekteyiz. Bu durum yavaş yavaş gelişebilir. Öncelikle bu tabloda guatr denilen tiroid büyümesi meydana gelir." ifadelerini kullandı.

Hastalığın ailesinde tiroid hastalığı olanlarda daha fazla görüldüğünü belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"Dışarıdan fazla iyot alınması da bu tanıya sebep olabilmektedir. Radyasyona maruz kalmakta suçlanmaktadır. Genelde orta yaş bayanlarda görülür. Hashimoto tiroidine yönelik spesifik bir tedavi yoktur. Hastalıkta hipotiroidi gelişmektedir ve bu durumun tedavisi yapılmalıdır. Hipotiroidi artık tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemeyecek duruma geldiğinde tiroid hormonları olan T3 ve T4 seviyelerinin düşmesi ve TSH seviyesinin yükselmesi ile olmaktadır. Hastalara dışarıdan tiroid hormonu verilmelidir. Hamilelik döneminde hormon ihtiyacı artacaktır. Bu durumda aylık hormon seviyelerine bakılmalıdır. Gebelikte eğer hormon seviyeleri normal olmazsa bebeğin gelişimi bozulacağı gibi doğumdan sonrada ciddi problemlerle karşılaşılabilir. Basit bir kan tetkikiyle tanısı konulabilen ve toplumda gerçekten çok görülen bu hastalık basit önlemlerle kişiye zarar vermeden tedavi edilebilmektedir."

Kaynak: AA

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