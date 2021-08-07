Fazla ilaç içtiği şüphesiyle zehirlenince hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Zonguldak Alaplı Kocaali köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö. (21) isimli kadın, iddiaya göre fazla ilaç alınca fenalaştı. Durumunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede köye gelen sağlık ekibi, kadına ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı