Fazla enerji içeceği içti kalp rahatsızlığı geçirdi
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Fazla enerji içeceği içti kalp rahatsızlığı geçirdi

Fazla enerji içeceği içti kalp rahatsızlığı geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki Mehmet K., çok fazla enerji içeceği içtikten sonra kalbinde kasılma, şiddetli karın ağrısı ve uykusuzluk şikayetlerinin artmasının ardından Gaziantep Özel ANKA Hastanesine başvurdu.

Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki Mehmet K., çok fazla enerji içeceği içtikten sonra kalbinde kasılma, şiddetli karın ağrısı ve uykusuzluk şikayetlerinin artmasının ardından Gaziantep Özel ANKA Hastanesine başvurdu. Hastanede uygulanan tedavinin ardından genç tekrardan sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet K., şiddetli karın ağrısı, uykusuzluk ve kalbinde kasılma şikayeti ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Daha önce birçok sağlık kurumuna giden, ancak sıkıntıları geçmeyen Mehmet K.'yı muayene eden Uzm. Dr. Onur Erdoğmuş, gencin sıkıntılarının enerji kazanmak için aldığı enerji içeceğinden kaynaklandığını belirledi. Tedavi altına alınan genç, Uzm. Dr. Onur Erdoğmuş'un uyguladığı tedavi ile sağlığına tekrardan kavuştu.

"Bu sıkıntıları yaşayacağımı tahmin bile edemezdim"

Tedavi sonrası konuşan Mehmet K., "Yoğun çalışma hayatının getirmiş olduğu yorgunluk nedeniyle günde birden fazla enerji içeceği tüketiyordum. Bu sıkıntıları yaşayacağımı tahmin bile edemezdim. Sağlık sorunlarım ortaya çıkınca birçok yere başvurdum, ancak bir sonuç alamadım. Doktorum Erdoğmuş'un uyguladığı tedavi sonrası sıkıntılarımdan kurtuldum. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

16 yaşındaki gencin annesi Mahide K., ise, "Bu sorunların kalıcı olacağını düşünüp, korkmuştum. Neyse ki, ANKA Hastanesi'nde doktorumuzun tedavisi ile oğlum sağlığına kavuştu. ANKA Hastanesi ve doktorumuza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Enerji içeceklerine dikkat

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, enerji içeceklerinin zararlı etkileri konusunda ebeveynlere uyarılarda bulunarak, "Enerji içecekleri özellikle gençler tarafından son yıllarda sık tüketilmeye başlandı. Uzun süreli performans kazanmak ve zinde kalmak için içilen bu tür içecekler gizli kalp, kalp kası hastalıkları, ritim bozukluklarına ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır. Gençlerin bu tür uyarıcı özelliklerden şiddetle kaçınılması gerekmektedir" diye konuştu.

(Ahmet Demir/İHA)

Fazla enerji içeceği içti kalp rahatsızlığı geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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