Fazilet Hanım ve Kızları Dizisinin Genç Oyuncusundan Türkan Şoray Kuralları: Öpüşmem

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece'yi canlandıran Afra Saraçoğlu verdiği röportajda kendisini anlattı.

"20 YAŞINDAYIM ASLA SEVİŞMEM"

Afra Saraçoğlu ''Öpüşmem, sevişmem gibi Türkan Şoray kanunlarınız var mı?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim. Ama 5-6 yıl sonra projeye göre fikrim değişebilir.''

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakaladı. Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu.