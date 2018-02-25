Fazilet Hanım ve Kızları Dizisinin Genç Oyuncusundan Türkan Şoray Kuralları: Öpüşmem
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin genç oyuncusu Afra Saraçoğlu verdiği röportajda Türkan Şoray kurallarının olduğunu söyleyip "20 yaşındayım asla ilişkiye girmem." dedi.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece'yi canlandıran Afra Saraçoğlu verdiği röportajda kendisini anlattı.
"20 YAŞINDAYIM ASLA SEVİŞMEM"
Afra Saraçoğlu ''Öpüşmem, sevişmem gibi Türkan Şoray kanunlarınız var mı?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim. Ama 5-6 yıl sonra projeye göre fikrim değişebilir.''
AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakaladı. Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu.
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Cay icireyim bize gel..ama sevismezzik merak etmeCevap Yaz 51 19 Yayından Kaldır
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Asla öpüşmez ama soyunur. Gösterir ellettirmez.ama 5 sene sonra fikri değişebilir. Elletir göstermezCevap Yaz 202 13 Yayından KaldırASLAWAZGECMEM: nazar olmaz inşallah. . fıstık gibi.16 22 Yayından Kaldır
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Hiç güzel değil. .Cevap Yaz 42 48 Yayından Kaldır
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cok itici bi tipi varCevap Yaz 58 29 Yayından Kaldır