Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'dan Bodrum'da kutlama

Merkezin detoks programlarını uygulayan çift, kamp sürecinde büyük bir sevinç de yaşadı.

Merkezin detoks programlarını uygulayan çift, kamp sürecinde büyük bir sevinç de yaşadı. İzmir takımı Altay'ın Süper Lig'e çıkmasına çok sevinen Say ve Dağıstan, forma giyerek kutlama yaptı.

İkili, mutluluklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla da sergiledi.

Koyu Fenerbahçe taraftarı Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan için Altay takımının önemi büyük. Dağıstan daha önce bir paylaşım yaparak annesinin Altay kulübünde yönetici olduğunu açıklamıştı: "Annem Türkiye'nin ilk kadın futbol kulübü yöneticisi olmanın dışında tüm futbolcularının ablası, amigoların anası, tribünlerin yengesiydi."

Kaynak: Hürriyet